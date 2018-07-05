Общественный транспорт Алматы не приспособлен для перевозки инвалидов

В ходе рейда обнаружилось, что специальный пандус в общественном транспорте, который предназначен для заезда инвалидной коляски, вовсе отсутствует.

Общественный транспорт Алматы оказался не приспособлен для перевозки людей с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ».

Корреспондент агентства вместе с представителями партии «Нур Отан» отправился в рейд по проверке адаптации объектов социальной инфраструктуры и общественного автотранспорта для лиц с ограниченными возможностями.

Также к участию были приглашены представители городского управления занятости и социальных программ и общественники из алматинского общества инвалидов. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения и неправильное использование оборудования для инвалидов.

«Мы проверили, могут ли наши горожане с ограниченными возможностями самостоятельно ездить в общественном транспорте, есть ли в салоне автобуса возможность парковаться человеку на инвалидном кресле. Во время проверки мы смогли сесть только в два автобуса - №118 и 120, и два троллейбуса - №19 и 25. Еще две единицы общественных транспорта избежали поездки с нами. Сами водители показали свою неспособность правильно пользоваться своим же транспортом и пренебрежительное отношение к нему. Большинство из них останавливаются очень далеко от остановки, что препятствует человеку на инвалидной коляске заехать в салон автобуса», - отметил консультант партии «Нур Отан» Самат Торехан.

В ходе рейда обнаружилось, что специальный пандус в общественном транспорте, который предназначен для заезда инвалидной коляски, вовсе отсутствует. А в одном из автобусов при проверке пандус оказался прогнившим, несмотря на то, что автобус не так давно эксплуатируется.

«Сами водители не соблюдают правила дорожного движения, резко тормозят, и с места трогаются также, инвалиду в таком автобусе некомфортно. По дороге водители курят, дым поступает в салон транспорта, говорят по телефону, не носят бейджики, не объявляют остановки. У многих в автобусе не работает кнопка экстренного торможения. Водителям необходимо повышать квалификацию. Видно, что за их работой никто не следит», - заявил Самат Торехан.

Кроме того, он отметил, что водители избегают пассажиров на инвалидном кресле, предпочитая проехать остановку.

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