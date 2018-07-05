В Туркестанской области медвежонок спустился к людям

Медвежонка на камеру мобильного телефона сняли очевидцы.

Медвежонок подошел впритык к карьерам Састубинского завода в Тулькубасском районе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на tvk-uko.kz.

Медвежонка на камеру мобильного телефона сняли очевидцы. Между тем как он оказался в дали от своего ареала обитания, а это Тянь-Шанские горы, которые от Састобе отделяют около 40 километров, остается догадываться.

Так, по словам автора маленький хищник бродил в районе каньона 2 дня, вероятно он заблудился. К слову, позже к нам в редакцию поступила еще одна видеозапись. Уже ночь. Несколько мужчин на автомобиле преследуют медвежонка, чтобы снять на камеру.

Это не единственный случай, когда столь редкие для Южного Казахстана животные, подбираются столь близко к людям. 29 марта рано утром в ущелье Наутсай рядом с зоной отдыха «Алтын Дан», что в 55 километрах от Шымкента, произошло удивительное событие. В гости к людям пожаловал снежный барс. Он торопливо пересек гравийную дорогу рядом с пропускным пунктом и отправился в сторону скалистых гор. Постовой успел запечатлеть животное на камеру мобильного телефона, осталась видеозапись и на жестком диске камеры наружного наблюдения. Событие действительно уникальное, так близко ирбиса в дикой природе давно никто не снимал.

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