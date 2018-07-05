Алик Шпекбаев провел ряд кадровых назначений

Он представил новых заместителей руководителя Национального бюро по противодействию коррупции и руководителей департаментов Национального бюро по г. Астана и Актюбинской областям

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев представил коллективу новых заместителей руководителя Национального бюро по противодействию коррупции и руководителей департаментов Национального бюро по г. Астана и Актюбинской областям, сообщает Zakon.kz.

Заместителем руководителя Национального бюро по противодействию коррупции назначен Утеев Шаттык Тынымбаевич.

Свою трудовую деятельность он начал в органах финансовой полиции.

В разные годы работал заместителем начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Кызылординской и Мангистауской областям.

С 2013 по 2014 гг. - заместитель начальника департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 2014 по 2016 гг.- руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Алматы.

До назначения занимал должность руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области.

Также заместителем руководителя Национального бюро по противодействию коррупции назначен Қабдула Шыңғыс Қайыпұлы.

Шыңғыс Қабдула более 18 лет работает в правоохранительных и государственных органах.

Служил в органах финансовой полиции, в том числе руководил территориальными подразделениями Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. Также занимал должность заведующего сектором в Администрации Президента.

С 2017 года работал руководителем Национального бюро по противодействию коррупции по г. Астана.

Азбергенов Дулат Байдалинович назначен на должность руководителя Национального бюро по противодействию коррупции по г.Астана.

Дулат Азбергенов имеет более 28 лет стажа работы в правоохранительных органах, в том числе на различных руководящих должностях в органах налоговой и финансовой полиции, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Имеет опыт работы в Администрации Президента в должности заведующего сектора Ситуационного центра Совета Безопасности Республики Казахстан.

Последние годы занимал должность заместителя руководителя Национального бюро по противодействию коррупции.

Руководителем Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области назначен Мухамбетов Мирлан Бегежанович.

Мирлан Мухамбетов имеет опыт работы на руководящих должностях в органах финансовой полиции.

2012-2014 гг. - вице-министр охраны окружающей среды Республики Казахстан.

С 2016 года до назначения являлся заместителем руководителя Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области.

Также Алик Шпекбаев поздравил коллектив Агентства с наступающим праздником – Днем столицы и особо отметил представителей из числа руководства и сотрудников АДГСПК, награжденных Указом Главы государстваюбилейной медалью «Астана 20 жыл» за значительный вклад в становление и развитие Республики Казахстан и ее столицы.

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