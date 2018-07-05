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В Кызылординской области двух человек насмерть ударило током

В результате происшествия скончались мужчина 1992 года рождения и женщина.

Фото : inform.kz5 июля 2018, 21:15

В Аральском районе Кызылординской области два человека скончались от удара током, передает МИА «Казинформ».

«Это случилось в одном из частных домов районного центра. Как произошло чрезвычайное происшествие пока неизвестно. В результате происшествия скончались мужчина 1992 года рождения и женщина. От удара током они погибли на месте», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного ДЧС.


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