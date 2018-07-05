В Актау был установлен памятник Нурмахану Жанторину

Памятник Нурмухану Жанторину изображает момент размышления артиста над одним из произведений.

Сегодня канун 20-летия города Астаны в рамках программы «Рухани жаңғыру» в Актау открыли памятник народному артисту Казахской ССР, величайшему актеру казахского народа Нурмухану Жанторину, передает Zakon.kz.

По инициативе Президента Нурсултана Назарбаева 21 марта 2003 года был открыт театр имени Нурмухана Жанторина, самый молодой театр в Казахстане.

Двенадцать лет назад была построена небольшая скульптура. В канун этого знаменательного события, 20-ти летия Астаны, нашего процветающего Казахстана, в нашей области состоялось историческое событие - открытие памятника сына наших степей, заслуженному деятелю культуры Казахстана Нурмухану Жантурину. Сегодня великому казахскому актеру в честь 90-летия был построен памятник. Памятник установлен во дворе Мангистауского областного драматического театра в дар городу от местных предпринимателей в преддверии 20-летия города Астаны, 55-летия города Актау и 90 летию народного артиста по инициативе главы региона Ералы Тугжанова.

В церемонии открытия памятника приняли участие аким области Ералы Тугжанов, племянник народного артиста Гариполла Байзаков, друг и народный артист Гульжан Аспетова и представители местной интеллигенции.

Мангистауцы поблагодарили главу региона и предпринимателей за установку памятника.

Памятник Нурмухану Жанторину изображает момент размышления артиста над одним из произведений. Памятник из гранитного камня сделали в течение 3 месяцев. Общая высота 1 м 80 см, длина 2 м 7 см. Автор - местный скульптор Кошер Байгазиев.

Из года в год социально-экономическая ситуация в регионе улучшается, культура и искусство развиваются. Одним из них является открытие сегодняшнего памятника. В прошлом году у подножия горы Отпан открыли монументальный комплекс «Үш жүздің төбе билері», посвященный представителям трех жузов - Төле би, Қазыбек би и Әйтеке би. Также, в прошлом году в регионе 11 лет спустя был проведен республиканский айтыс. Это был отличным подарком для жителей Мангистау.

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