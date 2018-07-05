В индийском штате животным дали права

Признание прав животных должно быть сдерживающим фактором для браконьеров, компаний, загрязняющих окружающую среду, и защитой от насилия.

В индийском штате Уттракханд животные получили равные с людьми права. Об этом сообщает The Telegraph.

Соответствующее решение вынес Верховный суд штата, но оно должно быть ратифицировано национальным Верховным судом. Признание прав животных должно быть сдерживающим фактором для браконьеров, компаний, загрязняющих окружающую среду, и защитой от насилия.

Суд штата также провозгласил всех его жителей защитниками животных и сделал людей ответственными за благополучие братьев меньших. «Все царство животных, включая птиц и морских обитателей, объявляется юридическим лицом», — отметили в суде.

По информации издания, индийское законодательство предусматривает понятие «юридические лица», под которое попадают компании, люди с ментальными нарушениями и несовершеннолетние.

Ранее Индия приняла аналогичное решение по отношению к рекам Ганг и Ямуна для защиты их от сброса токсичного мусора.

Источник: Лента.ру

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