В конце июля в Казахстане можно будет наблюдать великое противостояние Марса и то, как Луна окрасится в красный цвет.

Частное солнечное затмение, которое состоится 13 июля, невозможно будет наблюдать ни в Казахстане, ни в России, передает Sputnik.

Зато 27 июля станет настоящим праздником для любителей астрономии — в этот день совпадут полное лунное затмение, доступное для наблюдения в Казахстане, и великое противостояние Марса, рассказал в интервью Sputnik профессор Северо-Казахстанского государственного университета имени М.Козыбаева Андрей Солодовник.

Он напомнил, что нынешний год богат на затмения: их пять, и два из них уже позади. Первое затмение года было полным лунным. Произошло оно 31 января, и его могли наблюдать жители всех стран постсоветского пространства. Второе затмение 15 февраля было частным солнечным, у нас его наблюдать было нельзя.

"Третьим будет также частное солнечное затмение, которое состоится 13 июля. И хотя оно вызывает бурный интерес обывателей, нам оно абсолютно неинтересно. Это абсолютно не наше затмение! Область его видимости — акватории Тихого и Индийского океанов. Полутень заденет север Антарктиды и южное побережье Австралии", — отмечает ученый.

Зато казахстанцам повезет с четвертым по счету затмением. Оно будет полным лунным и состоится ночью 27 июля. К слову, затмение будет интересно любителям не только астрономии, но и мистических явлений. Ведь спутник Земли в эту ночь окрасится в красный цвет.

Астроном подчеркнул, что затмение можно успешно наблюдать в Казахстане, а также на большей части территории России и стран СНГ.

"Длительность полной фазы затмения составит 103 минуты. Это рекорд, и такого в нашем столетии больше не произойдет!" — рассказал Солодовник, подчеркнув, что общая продолжительность явления составит почти четыре часа.

27 июля 2018 года — вообще особенный день для астрономов. Ведь в этот день случится еще и великое противостояние Марса.

"Звучит как-то фантастично и мистично, но на самом деле это значит, что Солнце, Земля и Марс расположатся почти вдоль прямой в указанной последовательности. Причём расстояние от Земли до Марса будет минимальным — 57,6 миллиона километров. А потому блеск планеты и угловой размер его диска будут максимальными, к тому же Марс станет на время ярче Юпитера. Такое великолепное событие мы наблюдали 28 августа 2003 года", — проинформировал Андрей Солодовник.

Он подчеркнул, что особенно знаменательно, что противостояние совпадёт с датой полного лунного затмения.

"Счастье лицезреть столь уникальное явление выпадает не каждому. Это будет не просто редкое, но и очень красивое явление — Луна и Марс будут на небе совсем рядом в созвездии Козерога, правее будет сверкать Сатурн, а ещё правее Юпитер", — поделился Солодовник.

Ну, а последнее, пятое затмение 2018 года, вновь будет частным солнечным. Произойдет оно 11 августа. Это затмение будет доступно только части казахстанцев. Частные его фазы увидят жители северо-востока Казахстана, а еще России (Сибирь), Северной Америки, Китая, Монголии, Скандинавии.

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