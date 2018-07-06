Нурсултану Назарбаеву исполнилось 78 лет

Он родился 6 июля 1940 года на жайляу Ушконыр в Заилийском Алатау.

Глава государства Нурсултан Назарбаев отмечает свой день рождения, сообщает Zakon.kz.

6 июля 1940 года на жайляу Ушконыр в Заилийском Алатау в семье Абиша и Альжан Назарбаевых родился долгожданный мальчик, которого родители назвали Нурсултаном.

"С выбором имени малыша приключилась целая история. Собравшиеся на той родственники наперебой предлагали самые различные имена. В конце концов бабушка новорожденного Мырзабала предложила: «Пусть мой ненаглядный внук носит одновременно два имени сразу – Нур и Султан, пусть он будет Нурсултаном»", - говорится на сайте Акорды.

Детство Султана, как его звали в семье, пришлось на суровые и тяжелые военные и послевоенные годы.

Нурсултан видел, что его отец никогда не сидит без дела, и потому старался ему во всем помогать. Дома, в огороде и в яблоневом саду, где он помогал отцу выращивать картофель и яблоки. Нурсултан ухаживал за скотом, вместе с отцом косил сено в горах.

24 апреля 1990 года стал президентом Казахской ССР.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку 98,7 % избирателей.

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