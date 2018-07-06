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В ООН приняли резолюцию в поддержку свободы слова в интернете

Резолюция была представлена совместно Бразилией, Нигерией, Швецией и Тунисом.

Фото : © AP Photo / Fabrice Coffrini6 июля 2018, 00:51

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял в четверг резолюцию в поддержку свободы слова в интернете, документ был принят без голосования, передает РИА Новости.

Резолюция была представлена совместно Бразилией, Нигерией, Швецией и Тунисом. В ней, в частности, признается, что "развитие информационных и коммуникационных технологий и глобальной связи обладает огромным потенциалом по ускорению прогресса". При этом отмечается важность установления доверия в интернете, при соблюдении свободы выражения мнения, безопасности частной жизни и других прав человека таким образом, чтобы реализовать весь потенциал всемирной сети.

В принятом документе подчеркивается, что все права и свободы, которые человек имеет вне сети, должны также защищаться в онлайн-среде, в частности свобода выражения мнений.

В то же время, государства выразили обеспокоенность ростом случаев использования информационных технологий террористами и их пособниками, распространением в интернете дезинформации и пропаганды, нелегальным сбором, обработкой и раскрытием персональных данных, пропагандой ненависти и насилия в интернете, а также принятием мер, которые намеренно препятствуют доступу к информации в сети.


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