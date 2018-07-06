Время и судьба подарили мне уникальные возможность для работы с Назарбаевым - Мирзиеев

По словам Президента Узбекистана, в Казахстане главное первенство отдано миру и согласию.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев отметил, что время и судьба подарили ему уникальную возможность для работы в тесном сотрудничестве с политиком мирового уровня Нурсултаном Назарбаевым, передает МИА «Казинформ».

«Время и судьба подарили мне уникальные возможность для работы в тесном сотрудничестве с политиком мирового уровня Нурсултаном Назарбаевым. Только в последние годы мы встречались 10 раз. Во взаимоотношениях Узбекистана и Казахстана никогда не было, чтобы Главы двух государств за последние полтора года встречались десять раз. Каждая встреча дарит мне - огромную радость. Понимаете, этот Лидер обладает многими достоинствами. Он за годы Независимости сохранил преданность своей Родине, работая на благо народа», - сказал Шавкат Мирзиеев в документальном фильме Ерлана Бекхожина «Столица великой степи» на канале «Хабар».

По словам Президента Узбекистана, в Казахстане главное первенство отдано миру и согласию.

«Проводятся реформы. Весь мир наблюдает за достижениями Казахстана за годы Независимости. Мне с этим человеком (Президентом Казахстана - авт.) работать очень комфортно, особо приятно общаться. Каждая встреча для меня поучительна. Одно из его уникальных качеств - Нурсултан Абишевич всегда уделяет особое внимание своей команде. Эта команда претворяет в жизнь все революционные идеи Президента Нурсултана Назарбаева», - сказал Шавкат Мирзиеев.

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