Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма

Спасатели немедленно начали вылавливать людей из воды, однако 49 человек все еще числятся пропавшими.

В Таиланде две туристические лодки, перевозившие в сумме 127 пассажиров, опрокинулись из-за плохих погодных условий. Об этом пишет портал Newsflare.

Вечером береговая охрана получила экстренное сообщение о том, что корабль Phoenix PD с 97 людьми перевернулся недалеко от острова Ко Хэ. Также в этом районе опрокинулась еще одна лодка с 30 туристами на борту. Спасатели немедленно начали вылавливать людей из воды, однако 49 человек все еще числятся пропавшими. Как сообщила полиция, среди них могут быть граждане Тайвани, Китая и России.

Вдобавок, сегодня спасатели уже вытащили из воды двоих россиян, которые отправились кататься в непогоду на скутере. Уточняется, что они потеряли управление из-за сильного ветра, и их скутер перевернулся.

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