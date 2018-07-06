Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полсотни туристов пропали в Таиланде из-за шторма

Спасатели немедленно начали вылавливать людей из воды, однако 49 человек все еще числятся пропавшими.

Фото : poasii.ru6 июля 2018, 01:52

В Таиланде две туристические лодки, перевозившие в сумме 127 пассажиров, опрокинулись из-за плохих погодных условий. Об этом пишет портал Newsflare.

Вечером береговая охрана получила экстренное сообщение о том, что корабль Phoenix PD с 97 людьми перевернулся недалеко от острова Ко Хэ. Также в этом районе опрокинулась еще одна лодка с 30 туристами на борту. Спасатели немедленно начали вылавливать людей из воды, однако 49 человек все еще числятся пропавшими. Как сообщила полиция, среди них могут быть граждане Тайвани, Китая и России.

Вдобавок, сегодня спасатели уже вытащили из воды двоих россиян, которые отправились кататься в непогоду на скутере. Уточняется, что они потеряли управление из-за сильного ветра, и их скутер перевернулся.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты