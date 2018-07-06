Казнен бывший глава секты "Аум Синрикё" Сёко Асахара

Секта считается террористической организацией в ряде стран.

Смертный приговор в отношении бывшего главы религиозной секты "Аум Синрикё" Сёко Асахаре в пятницу приведен в исполнение, пишет РИА Новостисо ссылкой на NHK.

Религиозная секта "Аум Синрикё" ("Учение истины АУМ") была организована в 1987 году Сёко Асахарой (Тидзуо Мацумото). Численность секты достигала по разным данным от 30 до 50 тысяч человек, из них более 10 тысяч — в России, где "Аум" пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность. В 1994 году адепты "Аум Синрикё" распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, 13 из них, в том числе и Сёко Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение.

Во многом это было вызвано тем, что троим руководителям удалось скрыться, полиция не теряла надежды их найти, а прокуратура – предъявить обвинения. Задержка с приведением в исполнение смертных приговоров была связана с необходимостью снять свидетельские показания с приговоренных к смерти по делам трех скрывающихся руководителей. Через 17 лет они были арестованы, а в 2015 году был объявлен последний приговор по обвинениям против руководства организации.

Весной прошлого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров. Среди приговоренных и направленных в другие тюрьмы бывших руководителей "Аум Синрикё" был и Киёхидэ Хаякава, выполнявший в организации функции военного министра. В 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из подразделений секты в Японии. В начале 1990-х Хаякава был частым гостем в отделениях "АУМ Синрикё" в России. Его визиты, как правило, носили практический характер: именно он занимался приобретением и доставкой в Японию автоматов Калашникова и вертолета Ми-8.

При этом бывший глава секты Сёко Асахара был оставлен в Токио, где в пятницу и был казнен. В последние несколько лет он страдал деменцией, от него так и не удалось добиться внятных показаний, Асахара отказывался от встреч с семьей и адвокатами. Можно только догадываться, сколько тайн об организации и ее преступлениях он унес с собой в могилу.

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