«Умная футболка» за несколько дней предупредит о сердечном приступе

Одежда получила название Smart Vest.

Все больше окружающих нас вещей становятся «умнее». Причем, если некоторые предметы просто обзаводятся полезными функциями, то другие могут быть полезны для здоровья и даже спасти жизнь. К примеру, согласно сообщениям новостного агентства Синьхуа, группе китайских исследователей из компании Lenovo Group и Юго-Восточного Университета провинции Цзянсу удалось разработать умную одежду, которая наблюдает за состоянием сердца и предупреждает владельца о первых тревожных симптомах.

Одежда получила название Smart Vest. Выглядит она как обычная компрессионная футболка, но в ней встроены различные беспроводные электроды и сенсоры, следящие за ЭКГ, регистрирующие звуки сердцебиения, давление и дыхание в непрерывно течение 24 часов. Помимо этого, на смартфон устанавливается специальное приложение, которое выгружает все данные в облачное хранилище. Выгрузка происходит раз в сутки, после чего футболка начинает новый цикл регистрации.

Уже в хранилище система искусственного интеллекта анализирует данные и выдает результат. Кроме того, сами носители умной одежды могут следить за интересующими показателями и отправлять их врачу. Один из авторов разработки доктор Лю Чэнъюй отмечает, что приложение способно ставить диагноз и даже предсказывать серьезные поражения сердца.

«Самое лучшее время для выявления и лечения сердечного приступа — за 8 часов до остановки сердца. Но при этом аномальная активность сердечной мышцы становится видна на ЭКГ за 2-3 дня до приступа. Созданная нами система способна постоянно следить за человеком и предупредить его в случае опасности. Футболка уже прошла серию тестов на добровольцах и показала отличные результаты.»

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