Доставленных в ОВД женщин подвергли унижению, раздев догола

На видеозаписи видно, как женщина приблизительно в возрасте 35 лет снимает с себя вещи одну за другой по принуждению мужчины, лицо которого остается за кадром.

В ОВД города Каттакурган в Самаркандской области Узбекистана двух женщин, задержанных по подозрению в краже денег на местном рынке, подвергли унижениям, раздев догола, сообщает «Озодлик».

Видеозапись, на которой зафиксированы незаконные действия сотрудников правоохранительных органов, допустивших унижение чести и достоинства задержанных женщин, оказалась в распоряжении редакции 4 июля. По данному факту прокуратурой Самаркандской области возбуждено уголовное дело.

На видеозаписи видно, как женщина приблизительно в возрасте 35 лет снимает с себя вещи одну за другой по принуждению мужчины, лицо которого остается за кадром.

«Снимай до конца на х...й, снимай штаны на х...й! Снимай х...й, говорю тебе», – неоднократно и грубовато покрикивает ей мужчина за кадром.

В это время за кадром слышится другой мужской голос, приказывающий раздеться еще одной задержанной женщине.

«Я сейчас тра..ну твою мать. Видишь вон ту, и ты давай снимай», – слышен за кадром голос второго мужчины, избивающего и оскорбляющего при этом вторую из задержанных женщин.

Женщина, чье лицо остается за кадром, обращается к сотруднику милиции с просьбой не делать этого, но в ответ доносится грубая нецензурная брань.

Первая из двух задержанных женщин, остолбенев от страха и подчинившись приказу мужчины за кадром, снимает бюстгальтер и продолжает слышать оскорбления и угрозы в свой адрес.

«Снимаааай! Мать твою, снимай на х...й, ублюдочная», – угрожает ей мужчина за кадром и угрожает ей применением физического насилия.

На видео слышится голос женщины, обращающейся с мольбой к своему угнетателю: «Брат, я не делала этого». Но в ответ мужчина приказывает ей выйти на улицу в голом виде.

«Пройди туда, на х...й, выйди на улицу, на х...й», – кричит ей мужчина.

По словам сотрудника правоохранительных органов, отправившего это видео в редакцию «Озодлика», случай, снятый на камеру, произошел 3 июня этого года в коридоре ОВД города Каттакурган в Самаркандской области.

По словам собеседника, пожелавшего остаться неизвестным, мужчина, заставивший женщину раздеться догола, является следователем отдела уголовного розыска ОВД города Каттакурган Санатом Умаровым.

– 3 июня группа по главе со следователем ОВД Каттакургана Санатом Умаровым доставила в отделение милиции двух женщин, приехавший на местный рынок из другого района и задержанных по подозрению в воровстве. Женщин раздели догола и начали искать украденные деньги. Однако, не найдя у них никаких денег, сотрудники милиции отпустили их на свободу, не заполнив при этом никаких документов о задержании. Имена и фамилии этих женщин не зафиксированы даже в журнале учета задержанных, – говорит собеседник.

По его словам, данное видео было снято самими следователями, унизившими женщин.

– Спустя совсем немного времени это видео распространилось среди сотрудников милиции, – сказал «Озодлику» сотрудник правоохранительных органов Самарканда.

В телефонном разговоре с журналистами следователь Санат Умаров не стал отрицать, что действительно подверг унижениям задержанных женщин, раздев их догола.

– Я попросил прощения у этих женщин. По данному факту прокуратурой Самаркандской области возбуждено уголовное дело. Эти женщины обратились с жалобой в областную прокуратуру. Рассказали им обо всем случившемся. После рассмотрения уголовного дела его направят в суд, – сказал следователь Санат Умаров.

Он добавил, что, несмотря на то, что следственные действия продолжаются, он продолжаются нести службу в отделе уголовного розыска.

4 июля в Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили о «проведении доследственной проверки», подробности которой не подлежат разглашению «в целях охраны чести и достоинства человека».

Пока не удалось получить информацию о личности второго сотрудника ОВД Каттакургана, который вместе Санатом Умаровым подверг унижению еще одну из задержанных женщин.

В ходе селекторного совещания в феврале прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев резко раскритиковал действия сотрудников правоохранительных органов и заявил, что большая часть граждан недовольна работой узбекской милиции:

«В прошлом году из органов внутренних дел были уволены 4518 сотрудников, 966 из них – «по негативным обстоятельствам». Большинство из них совершили такие преступления, как взяточничество, злоупотребление и превышение должностными полномочиями. Как в данном случаи можно повысить авторитет сотрудников органов внутренних дел? К кому со своими проблемами должен обращаться простой народ, если хранители правопорядка и защитники закона сами совершают подобные преступления?», – говорил в ходе прошлогоднего селекторного совещания президент Узбекистана.

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