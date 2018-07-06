Рекорд Гиннеса побили в Актобе

Акция приурочена к 20-летию Астаны.

Четыре тысячи актюбинцев приняли участие в акции по единовременному измерению артериального давления в течение одного часа. Таким образом, актюбинские медики попытались побить рекорд Гиннеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акция приурочена к 20-летию Астаны. В течение одного часа мы измерим давление у более чем 4 тыс. актюбинцев. В 2015 году мировой рекорд Гиннеса по измерению давления в течение часа был поставлен в Индии, где в акции приняло участие 3600 человек. Наша цель - попасть в Книгу рекордов Гиннеса, а также обратить внимание населения на проблему контроля своего артериального давления. Это очень распространенное заболевание, которым болеют около 50 процентов взрослого населения. Если его не лечить, оно может привести к очень тяжелым последствиям», - говорит руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев.

В акции по измерению артериального давления приняли участие актюбинцы в возрасте от 18 до 60 лет. Также измерить давление в парк пришел и аким области Бердыбек Сапарбаев вместе со своими заместителями. Артериальное давление актюбинцев замерили 500 медработников, которые одномоментно в течение часа провели тонометрию по международным стандартам.

Для регистрации рекорда Гиннеса в Актобе прибыли 80 независимых экспертов.

Гипертонию не случайно называют «тихим убийцей», так как заболевание часто протекает почти бессимптомно. Симптомы гипертонии сопровождаются головной болью, на которую не обращают внимания или совпадает с признаками обычного переутомления. Артериальная гипертония является одним из основных факторов риска развития инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, сердечной недостаточности, приводит к снижению памяти, ухудшению зрения и может сказаться на функции почек с развитием почечной недостаточности.

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