Трамп сделал прогноз на встречу с Путиным

Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп заявил в преддверии встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, что "все будет прекрасно" и что "хорошие отношения с Россией — это не плохо, а хорошо". Об этом пишет РИА Новости.

"Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им ещё объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая", — заявил он, выступая в Монтане. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите лидеры двух стран намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам. Год назад они впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!