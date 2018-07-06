Слишком много сидеть смертельно опасно

У людей, которые сидят шесть часов в день и более, риск смерти повышается на 19% по сравнению с теми, кто сидит менее трех часов

Сидячий образ жизни вреден как в переносном смысле (из-за недостатка физических нагрузок), так и в прямом (именно сам процесс сидения). У людей, которые сидят шесть часов в день и более, риск смерти повышается на 19% по сравнению с теми, кто сидит менее трех часов.

Об этом сообщило Американское общество исследования рака (American Cancer Society), и по словам авторов научной работы, которые передает портал WebMD, существует 14 видов заболеваний, фактором риска при которых является сидение. Это рак, сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет, почечная и печеночная недостаточность, суицид, хроническая обструктивная болезнь легких и другие заболевания легких, неврологические и скелетномышечные нарушения, болезни Альцгеймера и Паркинсона, язвенная болезнь и другие патологии ЖКТ.

За 128 тысячами человек наблюдали на протяжении 21 года. На момент начала исследования ни один из участников не страдал хроническими заболеваниями. В течение времени исследования умерло 49 тысяч человек. Состояние здоровья тех, кто много часов проводил в сидячем положении, в среднем было хуже. Чем сидение (само по себе, а не как отсутствие спорта) вредит организму – пока не очень понятно, но у любителей посидеть уровень триглицеридов и сахара в крови, а также концентрация инсулина и давление были выше, возможно, предрасположенность к некоторым хроническим заболеваниям объясняется именно этим. Что касается болезней Паркинсона и Альцгеймера – может быть, это они становятся причиной сидячего образа жизни. Ученые заявили, что профилактика таких заболеваний проста – необходимо делать паузы в сидении, посвящая их какой-либо активности.

Источник

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!