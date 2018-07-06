Ильхам Алиев: Астана - яркий пример современного и успешного города

По словам Ильхама Алиева, развитие Астаны дало возможность открыть тысячи рабочих мест.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Астана стала новым символом Независимого Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В каждый приезд в Астану замечаю интенсивность развития. На первый взгляд, кажется, что для жителей города организованы благоприятные условия с точки зрения развития архитектуры, но каждый раз, когда посещаешь Астану, удивляешься новым проектам, новым архитектурным решениям, новым направлениям в развитии. Поэтому Астана - яркий пример строительства современного и успешного города. Здесь связаны архитектурные и инфраструктурные решения. Поэтому очень удобно для жителей города. Для приезжающих Астана - комфортный город. Видно, что руководство Казахстана с особой любовью смотрит на развитие города», - сказал Ильхам Алиев в документальном фильме Ерлана Бекхожина «Столица великой степи» на канале «Хабар».

По словам Президента Азербайджана, 20 лет назад экономический потенциал Казахстана не был таким как сейчас. Это время было периодом крупных экономических реформ. Поэтому инициатива о переносе столицы требовала большого мужества и мудрости.

«Город построен на свободной территории. Я знаю Астану со дня основания. Очевидно, что это потребовало огромных усилий, а также человеческих и финансовых ресурсов. Многие люди не ожидали решения о переносе столицы. Но как показала сама жизнь, это было очень удачным решением. Потому что построен современный, широко шагающий мегаполис», - сказал он.

По словам Ильхама Алиева, развитие Астаны дало возможность открыть тысячи рабочих мест.

«Темпы строительства в городе обеспечили развитие индустрии строительных материалов и инженерии. Значит, столица ведет за собой перспективы развития. Поэтому решение было совсем не заурядным и правильным. Несмотря на большие затраты, с экономической точки зрения, могу сказать, данное решение полностью себя оправдало. Когда видишь новые грани развития, всегда хочешь все впитать в себя. Анализируя опыт Астаны, и в первую очередь, методы правильного планирования, можно заметить очень большой интерес к архитектуре Астаны. Как произведение искусства, город построен с большой любовью и желанием. В начале, по-моему, перед строительством Астаны предполагалось сформировать новый символ Казахстана. Эта цель достигнута», - сказал Ильхам Алиев.

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