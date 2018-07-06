В главном вузе Актобе разгорелся скандал из-за сауны

По словам строителей, которым не заплатили 16 млн тенге, в университете есть частная сауна.

Громкий скандал в самом крупном государственном вузе Актобе: 20 строителей сегодня штурмовали ректорат университета имени Кудайбергена Жубанова. Рабочие утверждают, что им не заплатили 16 миллионов за проделанный ремонт. Ректор же видеть не хочет надоедливых посетителей и грозит судом, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Эти строители утверждают, что делали ремонт в учебных и административных корпусах крупнейшего актюбинского госуниверситета. Но сейчас рабочих даже не пускают на порог вуза. Сегодня вход перегородил сам советник ректора.

Приема ректора строители добиваются с особым напором. Говорят, администрация задолжала им 16 миллионов за выполненный ремонт.

Строители утверждают, что так хотели впечатлить администрацию вуза, что выполняли работу, которая их, по сути, не касалась. Говорят, были уверены, что крупный заказчик не оставит их в обиде.

Айжан Саматова:

- Бутылки выносили отсюда. Весь мусор выносили отсюда, из сауны. И стирали там. Это личная сауна!

Хладнокровный ректор так и не принял скандальных посетителей. Согласился встретиться лишь с журналистами. Глава университета заявил: со всеми подрядчиками, с которым был официальный договор, они уже давно расплатились, а сегодняшних скандалистов он якобы не знает.

Бауыржан Ердембеков, ректор Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова:

- Даже не знаю, кто им и что не заплатил. Пусть в суд обращаются. Мы же не можем раздавать деньги всем, кто будет скандалить у наших дверей. У нас серьезная организация. Есть все необходимые документы – никому ничего мы не должны.

Загадочная сауна, где провели свежий ремонт, по словам ректора, уже давно не работает. Но показать ее журналистам он почему-то отказался. Зато рабочие охотно демонстрируют фото отремонтированного объекта.

Аскар Атыбаров:

- Это сауна для своих нужд, для своих потреблений. Внутри все есть. Она не работала лет 5, наверное. Мы ее сделали. Машины приезжают, уезжают. Здесь все есть. Вон сбоку тарелка стоит. Для чего тарелка в сауне?!

На прощание ректор университета пригрозил строителям: мол, если придется, готов, защищать свою честь и честь вуза в суде. Господин Ердембеков уверен, что он однозначно выиграет процесс. Оказывается, строители не подписывали никаких официальных договоров с вузом. Говорят, договоренность была только устная. Поэтому, получат ли они деньги – большой вопрос.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!