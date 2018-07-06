220 тонн яблок из Кыргызстана пыталась провезти через Казахстан в Россию

Челябинскими таможенниками выявлен канал доставки европейских фруктов на территорию России.

Мобильными группами Челябинской таможни (Уральское таможенное управление ФТС России) в приграничной зоне на российско-казахстанской границе задержаны 11 транспортных средств с яблоками общим объемом около 220 тонн. Согласно представленным документам, урожай собран в Кыргызстане. Таможенниками были отобраны образцы фруктов и направлены на экспертизу, которая установила европейское происхождение яблок. Товар был задержан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ФТС.

Челябинская таможня с целью проверки и установления региона происхождения яблок запросила дополнительные документы у владельца товара. Однако руководитель организации пока под различными предлогами от этого уклоняется. При этом доверенные лица предпринимателя искусственно раздувают конфликтную ситуацию, в том числе с привлечением ряда СМИ, утверждается на сайте таможни.

Действия владельца товара привели к тому, что водители задержанных транспортных средств на сегодняшний день фактически брошены на произвол судьбы. Сотрудники Троицкого таможенного поста Челябинской таможни оказывают им содействие в доставке топлива для бесперебойной работы рефрижераторов и организации элементарных бытовых условий.

По информации таможенных органов, в настоящее время реализуются преступные схемы по ввозу запрещенных Указом Президента РФ товаров на территорию стран Евразийского экономического союза. Далее происходит их перемаркировка и изготовление новых документов, после этого страной происхождения товаров становятся страны, на которые не распространяется запрет на ввоз товаров отдельной категории в Российскую Федерацию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!