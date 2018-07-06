Малахов рассекретил причину ухода с «Первого канала»

Дмитрия Борисова - нового ведущего «Пусть говорят» - Малахов назвал «талантливым новостником».

Телеведущий Андрей Малахов спустя год после ухода с «Первого канала» рассекретил причину увольнения, пишут «Аргументы Недели».

Поклонники Малахова были шокированы, узнав, что их любимый ведущий ток-шоу меняет место работы.

Многие женщины так и заявляли Малахову на передаче «Пусть говорят»: «Андрюшенька, на тебя вся надежда». По признанию Малахова, на Первом к нему относились, как «к мальчику, подающему кофе», хотя его программы были популярны, и он был человеком, который нес золотые яйца для канала.

По мнению телеведущего, он давно стал суперзвездой, но на Первом этого так и не замечали.

«Я просто хотел, чтобы ко мне отнеслись не как к мальчику, а как к человеку, который умеет что-то делать», — пояснил причину увольнения с Первого канала Малахов.

Свой переход с «Первого канала» на телеканал «Россия» телеведущий сравнил с переездом оперирующего российского хирурга в США.

«Ты встал за операционный стол и продолжаешь делать то, что ты делал до этого 25 лет без остановки», — пояснил Малахов.

Дмитрия Борисова - нового ведущего «Пусть говорят» - Малахов назвал «талантливым новостником», но удивлен, почему 32-летний телеведущий до сих пор на стал суперзвездой. Андрей Николаевич на Дмитрия не обиделся, но свою бывшую программу не смотрит. И в спортзал с Борисовым перестал ходить.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!