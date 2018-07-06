Стал известен соперник «Кайрата» в Лиге Европы

В предварительном раунде между собой встречались клуб из Сан-Марино «Фольгоре» и андоррский «Энгордани».

Определился соперник алматинского «Кайрата» по первому отборочному раунду Лиги Европы, сообщает Sports.kz.

В предварительном раунде между собой встречались клуб из Сан-Марино «Фольгоре» и андоррский «Энгордани». Первый матч в Андорре завершился победой хозяев – 2:1. В ответной игре команды победителя не выявили – 1:1. На 86-й минуте Стефано Сакко вывел «Фольгоре» вперед, однако на 95-й андоррцы благодаря автоголу Франческо Сартори сумели отыграться.

Таким образом, в первом раунде квалификации Лиги Европы «Кайрат» сыграет с «Энгордани». Первый матч алматинцы проведут 12 июля в гостях, ответный – 19 июля дома. Добавим, что общая стоимость всех футболистов «Энгордани» (по данным сайта Transfermarkt.de) составляет всего 325 тысяч евро. Для сравнения, «Кайрат» оценивается в 17,4 миллиона евро. В случае успешного выхода во второй отборочной раунд, казахстанский клуб встретится с голландским «АЗ Алкмаар».