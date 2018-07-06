Казахстанцы попали в безвыходную ситуацию из-за «Натали Турс»

Все путевки турфирмы были аннулированы.

Казахстанские туристы не смогли заселиться в отель за границей из-за аннулированных путевок «Натали Турс Казахстан», передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Astana TV.

Офис этого туроператора в нашей стране вслед за российским заявил о финансовых трудностях, а также о невозможности выполнить обязательства по туристическим поездкам с 4 июля по 30 сентября этого года.

Как сообщили в фонде «Туристік қамқор», сейчас 33 казахстанских туриста этого оператора находятся за границей. И о проблемах до вчерашнего дня они не заявляли.

Асылхан Есилов, директор фонда «Туристік қамқор»

- Вчера поступило обращение от четырех туристов из Баку, что их не заселяют в отель. Не заселены в оплаченный отель. Но они приняли решение продолжать свой отдых за свой счет, так как обратный билет у них оплачен. По устному сообщению туроператора «Натали Турс», они говорят, что мы по приезду будем возмещать, компенсировать им. По самому туроператору ситуация пока непонятная, мы написали запрос, ждем от них ответ.

Тем, кто еще не вылетел на отдых, в Фонде «Туристік қамқор» посоветовали проверить бронь своего отеля, оплачен ли билет домой, а также свой тур-код. Все казахстанские турагентства обязаны выдавать его на каждого человека при покупке путевки. Тур-код гарантирует возврат туриста на родину ближайшим рейсом в связи с любым форс-мажором.

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