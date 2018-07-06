Телохранитель Ислама Каримова поделился воспоминаниями о первом президенте Узбекистана

Саъдулло Мухаммадкулов сейчас стал полковником запаса.

Глава службы безопасности Первого Президента Узбекистана в 1990-1992 годах, ныне полковник запаса Саъдулло Мухаммадкулов рассказал о временах, когда работал с Исламом Каримовым.

«Я в качестве главы группы телохранителей с каждым сотрудником работал индивидуально. Этому есть свои причины. Ислам Абдуганиевич, в отличие от прежних руководителей республики, с точки зрения обеспечения безопасности был «неудобным охраняемым». В марте 1990 года и после избрания Президентом из скромности не позволял, чтобы служебную машину сопровождали сотрудники Комитета Государственной безопасности и ГАИ. На самом деле это не соответствовало специальной инструкции. Поэтому требовалось организовать работу на основе инструкции.

Из опытных телохранителей, которые работали с предыдущими руководителями, остался только один, остальные были новые сотрудники. Приходилось их индивидуально учить задачам телохранителя. Постепенно были подготовлены опытные и квалифицированные кадры. Отвечающие за безопасность Президента и членов его семьи телохранители за короткое время смогли приобрести необходимые навыки и принялись за работу.

Впервые с Президентом поближе познакомился зимой 1990 года в дни Нукусских событий, которые были организованы оппозицией и сепаратистскими группировками. Каримов сначала встретился с руководителями и активистами от оппозиции, выслушал их требования. После Ислам Абдуганиевич в большом зале обкома встретился с простыми людьми — народом, обозленным множеством проблем и не знающим, что делать дальше, все более склоняющимся к оппозиции. У Ислама Абдуганиевича была замечательная привычка. Общаясь с большой аудиторией, он сначала слушал всех выступающих, записывал себе ключевые тезисы, а в конце произносил ответную речь. В Нукусе тоже выслушал всех и после ответил по каждому озвученному вопросу. Тогда Ислам Каримов уравновешенно и мудро смог предотвратить большое волнение и кровопролитие.

Тогда для многих было неожиданным событием то, что Ислам Каримов раньше других руководителей республик смог понять существующие сложности и решить проблемы. Даже Михаил Горбачев заметил: «Что, теперь у нас будут 16 президентов?», а Каримов ответил: «Да, если нужно, и больше будет».

В июне 1991 года меня досрочно вызвали из отпуска. Мне поручили сопровождать Президента во время визита в Индию, который намечался организовать в августе. Эта была первая зарубежная командировка Президента Узбекистана. Мне поручили решить вопросы безопасности во время поездки. Эта была важная, но, в то же время ответственная задача.

Вот мы — члены рабочей группы из ответственных лиц поехали в Индию и в течении четырех дней решили многие вопросы. Намечалась встреча Президента Узбекистана с премьер-министром Индии. Министерство иностранных дел страны сперва отказало, заявив, что Индия не будет принимать президента отдельной республики СССР. Но рабочая группа с упорством старалась добиться поставленной цели.

Поездка в Индию оказала сильное воздействие на нашего Президента. Особенно главу государства поразил Тадж Махал. После посещения удивительных достопримечательностей Президент с сожалением отметил: «Если бы андижанцы и самаркандцы не изгнали Бабура из своей земли, все эти культурные памятники, построенные в Индии, появились бы в Узбекистане».

Когда поездка почти завершилась, пришло сообщение о том, что в Москве ГКЧП взял власть в свои руки. Каримов потребовал немедленно организовать рейс в Ташкент, не дожидаясь запланированного срока. Так делегация Узбекистана вылетела в Ташкент за полтора часа назначенного времени…

Через 10 дней состоялось историческое событие. Ислам Каримов 31 августа 1991 года во внеочередном заседании Верховного совета провозгласил Независимость страны. Вижу божественный знак в том, что начало событий, давших радостную весть о независимости, произошло после посещения исторических достопримечательностей, созданных нашими предками.

Ислам Абдуганиевич обладал широким мировоззрением, сильным интеллектуальным потенциалом, стратегическим мышлением и огромным жизненным опытом, был справедливым и смелым руководителем. Поэтому смог вывести страну из очень сложных и запутанных ситуаций.

Никогда не забуду, как я в течение двух лет работал с Исламом Абдуганиевичем, участвовал в создании первой на территории СНГ новой системы, направленной на обеспечение безопасности Президента и членов его семьи», - вспоминает С. Мухаммадкулов.

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