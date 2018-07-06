Участницу реалити-шоу «Дом-2» обнаружили мертвой

Причиной смерти девушки могла стать передозировка наркотиками.

20-летнюю участницу популярного реалити-шоу «Дом-2» Полину Лобанову обнаружили мертвой. Об этом сообщила сестра девушки Василиса на личной странице в Instagram, пишет Лента.ру.

Она опубликовала в «историях» две фотографии сестры с эмоциональными комментариями, посвященными потере родственницы. Через некоторое время Василиса Лобанова записала обращение к подписчикам, воспринявшим эту новость как розыгрыш. «Ее больше нет, с этим не шутят», — заявила она.

Позднее издание StarHit опубликовало комментарий бывшего молодого человека Лобановой Дмитрия Талыбова. По его мнению, причиной смерти девушки могла стать передозировка наркотиками. Мужчина сообщил, что утром тело Полины Лобановой обнаружили в чужой квартире, а накануне вечером она собиралась в клуб.

Сестра девушки Василиса утверждает, что ранее экс-участница реалити-шоу не употребляла наркотические вещества. Она предположила, что ее родственницу «накачали». Причины смерти Лобановой будут установлены после проведения медицинской экспертизы.

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