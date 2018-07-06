Стали известны цвета новой линейки iPhone

Один из новых iPhone будет представлен в трех цветах.

Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо рассказал, в каких цветах будет представлена будущая линейка iPhone. Также эксперт назвал цены новых «яблочных» гаджетов. Они должны появиться в продаже до конца текущего года.

По его словам, iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном должен выйти в трех цветах: черном, белом и золотом. А вот ассортимент бюджетного смартфона с 6,1 дюймовым дисплеем будет гораздо богаче — он появится в синем, сером, белом, оранжевом и красной гаммах.

По мнению Куо, бюджетник станет бестселлером среди трёх новых моделей — его доля от общего числа продаж новых iPhone в 2018 году должна составить около 55%. Богатый ассортимент цветов привлечёт больше внимания к нему. Интерес к флагманам повысится только в 2019-м.

Кроме этого, Куо обозначил стоимость будущих флагманских гаджетов. iPhone X Plus будет стоить около одной тысячи долларов, а бюджетный вариант от компании Apple — 700 долларов.

Apple представит три смартфона в сентябре. Ранее производитель чехлов Olixar назвал размеры корпусов устройств и диагонали экранов — iPhone X нового поколения получит корпус с размером в 143,6 x 70,9 мм, iPhone X Plus — 157,2 x 77,1 мм, а бюджетный iPhone — 147,12 x 71,52 мм. Также компания подтвердила, что диагональ X Plus составит 6,5 дюйма, диагональ бюджетника с ЖК-экраном — 6,1 дюйма.

Помимо «яблочных» гаджетов корпорация Apple собирается выпустить беспроводные наушники AirPods второго поколения. Как ранее сообщалось, аксессуар получит функцию шумоподавления, а также в нем будет улучшено качество звука.

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