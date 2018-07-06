Синоптики рассказали о погоде в День Астаны

6 июля в Казахстане отмечают День столицы.

Казахстанские синоптики обещают дождливую погоду в республике 6 июля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидаются кратковременные дожди с грозами, на северо-западе возможен град, усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На севере ночью и утром – туман.

В Жамбылской, днем в Кызылординской областях местами усиление ветра 15-23 м/с с пыльной бурей. В Актюбинской, ночью в Туркестанской, днем в Акмолинской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами усилится ветер 15-20 м/с, возможен град. В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами - туман.

В Мангыстауской, Актюбинской областях сохраняется сильная жара, местами очень сильная жара. Днем в Карагандинской области ожидается местами очень сильная жара. В Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, местами в Жамбылской, Туркестанской, Костанайской областях ожидается местами сильная жара.

В Атырауской, Мангыстауской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Астане: преимущественно облачно, +31

Погода в Алматы: солнечно, +29

Полный прогноз погоды на 6 июля

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