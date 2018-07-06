20 фактов о Назарбаеве в день его рождения

Главе государства Нурсултану Назарбаеву исполнилось 78 лет.

6 июля, в день рожденья Первого Президента, в Казахстане отмечается день столицы – Астаны, которая в 2018 году празднует 20-летний юбилей. Читателя

В честь этого редакция Sputnik Казахстан подготовила подборку фактов о президенте Казахстана, который на протяжении 27 лет стоит во главе страны.

1. Нурсултан Назарбаев родился в 1940 году в селе Шамалган (ранее Чемолган – Sputnik) Каскеленского района Алматинской области.Происходит из казахского рода шапрашты Старшего жуза.

2. Вес будущего президента при рождении составил пять килограммов. Нарекла младенца Нурсултаном его бабушка по отцовской линии.

3. Будущий глава государства в детстве мечтал стать покорителем неба, а в школьные годы его мечты изменились, и он планировал посвятить себя химии.

4. В детстве будущий президент страны помогал отцу Абишу Назарбаеву, который был садоводом, выращивать яблоки. Как отмечает сам Назарбаев, урожай семья продавала в Алматы, и это был их заработок.

5. Первый визит в зарубежную страну Нурсултан Назарбаев совершил в Финляндию в возрасте 22 лет.

6. Трудовой путь начал в 1960 году простым рабочим стройуправления треста "Казметаллургстрой" в городе Темиртау Карагандинской области.

7. Спустя 29 лет, в 1989 году, Назарбаев назначается на должность первого секретаря Центрального комитета Компартии Казахстана.

8. Через два года на карте мира появляется новое независимое государство, во главе которого встал Нурсултан Назарбаев.

9. Нурсултан Назарбаев является абсолютным рекордсменом по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве. Срок его пребывания на посту президента на сегодняшний день составляет 27 лет.

10. В качестве президента Республики Казахстан работает пятый срок. На последних выборах в 2015 году, по официальным данным, набрал 97,75 % голосов.

11. Президент страны состоит в браке с Сарой Назарбаевой. Пара воспитала трех дочерей — Даригу, Динару и Алию.

12. Назарбаев ведет здоровый образ жизни — увлекается теннисом, борьбой, гольфом и катанием на лыжах. Как признался сам глава государства, впервые он встал на горные лыжи в возрасте 55 лет.

13. Президент хорошо играет на национальном музыкальном инструменте – домбре. В 2018 году, согласно подписанному им указу, в Казахстане учрежден новый праздник – День домбры.

14. В честь матери главы государства в Астане возведена мечеть Альжан Ана. В расположенной по дороге в международный аэропорт Нурсултана Назарбаева мечети еще до сих пор пахнет краской и свежим ремонтом, а золотистый купол привлекает внимание издалека.

15. Президент Казахстана считает самым любимым местом в Астане парковую зону вокруг монумента "Байтерек", где он предпочитает прогуливаться.

16. Памятники Назарбаеву расположены в Президентском парке в Алматы, Талдыкоргане и в Чолпон-Ате (Иссык-Куль, Кыргызстан). Барельефы установлены в Астане, Украине и Турции.

17. Его именем также названы улицы в России (Казани), Иордании, Турции и Чечне. В Чеченской Республике его имя носит лицей. В Казахстане — школы, университет, государственные учреждения, парк в Актобе, цветок и орден.

18. В Казахстане проживает 54 полных тезки Нурсултана Назарбаева и 49 человек с написанием его имени на казахском языке.

19. Назарбаев официально удостоен титула "Елбасы" — "Лидер нации".

20. 1 декабря в Казахстане отмечается День Первого Президента, который является государственным праздником и выходным днём.

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