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Павлодар приглашает гостей на празднование юбилеев своих знаменитых земляков

Четыре юбилея отпразднуют в регионе.

Фото : pavlodarnews.kz6 июля 2018, 10:41

Павлодар приглашает гостей на фестиваль «Ұлы Дала Елі» и на празднование юбилеев своих знаменитых земляков - 125-летие Султанмахмута Торайгырова, 150-летие Естая Беркимбаева, 160-летие Машhур Жусупа Копеева, 200-летие Мусы Шорманова, передает корреспондент pavlodarnews.kz.


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