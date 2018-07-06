Павлодар приглашает гостей на празднование юбилеев своих знаменитых земляков
Четыре юбилея отпразднуют в регионе.
Фото : pavlodarnews.kz6 июля 2018, 10:41
Павлодар приглашает гостей на фестиваль «Ұлы Дала Елі» и на празднование юбилеев своих знаменитых земляков - 125-летие Султанмахмута Торайгырова, 150-летие Естая Беркимбаева, 160-летие Машhур Жусупа Копеева, 200-летие Мусы Шорманова, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4926917-0ee794da052c169beb4df3a03ba251aa
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...