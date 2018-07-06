Назарбаев поблагодарил казахстанцев за строительство Астаны
Текст опубликован в соцсетях.
Фото : Скриншот с видео6 июля 2018, 11:18
Президент РК Нурсултан Назарбаев поблагодарил казахстанцев за участие в строительстве Астаны, сообщает Zakon.kz.
«Мы построили Казахстан, мы построили замечательную столицу - Астану. Это был труд всех казахстанцев. Это была вера всех казахстанцев в будущее. Я благодарен всем за поддержку этой идеи. Мы смогли построить столицу, будем теперь отмечать ее 20-летие. Я желаю всем астанчанам, всем казахстанцам добра, благополучия и новых свершений в нашем поступательном развитии страны», - сказал Нурсултан Назарбаев в видеоролике, который был опубликован на официальной странице пресс-службы Президента РК в Instagram.
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