Казахстанский альпинист поздравил столицу и президента с пика Эверест

Известный альпинист Казахстана, офицер Центра горной подготовки ЦСКА МО РК капитан Максут Жумаев поздравил соотечественников с 20 юбилеем Дня столицы с высочайшей точки планеты – пика Эверест, сообщает Zakon.kz

Сіздерді сүйікті елордамыз – Астана Күнімен шын жүректен құттықтаймын! Біздің мақтанышымыз, Отанымыздың жүрегі – ару Астананың жұлдызы әрқашан жарық болсын!

Туған күніңмен - Астана!

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю Вас с Днем столицы! Наша гордость, сердце нашей родины - яркая звезда Астана, пусть всегда будет яркой!

С днем рождения, Нурсултан Абишевич!