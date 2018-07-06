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Казахстанский альпинист поздравил столицу и президента с пика Эверест

Максут Жуматов покорил высочайший пик Земли.

Фото : Zakon.kz6 июля 2018, 11:22

Известный альпинист Казахстана, офицер Центра горной подготовки ЦСКА МО РК капитан Максут Жумаев поздравил соотечественников с 20 юбилеем Дня столицы с высочайшей точки планеты – пика Эверест, сообщает Zakon.kz

Құрметті достар!

Сіздерді сүйікті елордамыз – Астана Күнімен шын жүректен құттықтаймын! Біздің мақтанышымыз, Отанымыздың жүрегі – ару Астананың жұлдызы әрқашан жарық болсын!

Туған күніңмен - Астана!

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю Вас с Днем столицы! Наша гордость, сердце нашей родины - яркая звезда Астана, пусть всегда будет яркой!

С днем рождения, Нурсултан Абишевич!


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