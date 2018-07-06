Казахстанский альпинист поздравил столицу и президента с пика Эверест
Максут Жуматов покорил высочайший пик Земли.
Фото : Zakon.kz6 июля 2018, 11:22
Известный альпинист Казахстана, офицер Центра горной подготовки ЦСКА МО РК капитан Максут Жумаев поздравил соотечественников с 20 юбилеем Дня столицы с высочайшей точки планеты – пика Эверест, сообщает Zakon.kz
Құрметті достар!
Сіздерді сүйікті елордамыз – Астана Күнімен шын жүректен құттықтаймын! Біздің мақтанышымыз, Отанымыздың жүрегі – ару Астананың жұлдызы әрқашан жарық болсын!
Туған күніңмен - Астана!
Дорогие друзья!
Искренне поздравляю Вас с Днем столицы! Наша гордость, сердце нашей родины - яркая звезда Астана, пусть всегда будет яркой!
С днем рождения, Нурсултан Абишевич!
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