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Блогер прикинулась беременной и разочаровалась в людях

Социальный эксперимент прошел в лондонском метро.

Фото : Скриншот с видео6 июля 2018, 11:38

Британская блогер Анна Уайтхаус (Anna Whitehouse) прикинулась беременной, чтобы проверить, сколько людей уступят ей место в общественном транспорте. Ролик опубликован на YouTube-канале SWNS TV.

Социальный эксперимент прошел в лондонском метро. 36-летняя женщина надела фальшивый живот, имитирующий беременность на позднем сроке, а затем вставала напротив занятых сидений. Как выяснила Уайтхаус, далеко не все британцы готовы уступить место будущей матери.

Только четыре из десяти пассажиров предложили блогеру сесть на их место. Еще один человек согласился встать только после того, как женщина обратилась к нему с этой просьбой напрямую.

Уайтхаус была шокирована таким отношением к беременным женщинам. «По собственному опыту я поняла, что люди либо слишком увлечены своими телефонами, чтобы смотреть по сторонам, либо не предложат уступить место, пока их не попросят», — пояснила блогер.

Также женщина дала совет будущим матерям, как стоит ездить в общественном транспорте на позднем сроке беременности. Уайтхаус предложила устанавливать с другими пассажирами зрительный контакт и открыто просить их встать.


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