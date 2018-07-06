Звезда "Дома-2" рассказала о любовных утехах с женатым Галустяном

Девушка оказывает эскорт-услуги.

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Юлия Исаева не скрывает, что занимается оказанием эскорт-услуг. По словам девушки, ее клиентами были многие знаменитые мужчины, пишет Дни.ру.

Скриншоты частной переписки Юлии и неизвестного собеседника по WhatsApp опубликовал Telegram-канал "Рынок шкур". Из содержания диалогов становится ясно, что обсуждается "покупка" Юлии на один уикенд. Звезда "Дома-2" должна будет сопровождать некого гонщика "Формулы -1".

Пытаясь разрекламировать себя и оправдать стоимость в тысячу евро за ночь, Исаева начала называть имена своих бывших клиентов, среди которых были некоторые отечественные звезды. Экс-участница телестройки призналась, что проводила время с рэпером T-Killah, встречалась Павлом Буре, а как-то раз ее приобрел для любовных утех известный шоумен Михаил Галустян. "За деньги возможно все", – ответила Исаева на замечание о том, что юморист давно и счастливо женат.

Добавим, что собеседникам удалось договориться, Юлию попросили скинуть фотографии заграничного паспорта и зарубежных виз для бронирования билетов на самолет. Вдобавок звезда "Дома-2" отправила заказчику несколько интимных фото.

Напомним, Юлия Исаева пришла на шоу "Дом-2" зимой 2013 года, чтобы построить отношения с Алексеем Самсоновым. Девушка встречалась с ним до проекта. Однако у молодых людей отношения не сложились. После этого за Исаевой стал ухаживать Данил Романов. В качестве мести, по предположению Юлии, Самсонов разместил ее обнаженные фотографии в Сети. Этот скандальный случай прославил девушку на весь Интернет.

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