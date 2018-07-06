Составлен список фраз, которые нельзя говорить непослушным детям

Для примера специалисты взяли ситуацию, когда ребенок капризничает и не хочет уходить из детского магазина.

Британские психотерапевты Хизер Турджеон и Джули Райт выпустили специальное пособие, которое поможет родителям справиться почти с любыми проблемами воспитания детей, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.

В этом пособии специалисты привели список высказываний, которые ни в коем случае нельзя говорить капризным детям, потому что они могут серьезно ухудшить их поведение и привести к проблемам с коммуникацией между родителем и ребенком.

∙ Сколько раз я говорил (ла) тебе так не делать?

∙ Ты меня уже достал (ла)!

∙ Почему ты не слушаешь?

∙ Перестань плакать, ты ведешь себя как ребенок!

∙ Потому что я так сказал (ла)!

∙ Если ты это не выключишь немедленно, никакого сладкого сегодня!

Кроме того, Турджеон и Райт разработали специальную методику поведения родителей, которую назвали ALP и разделили на три этапа (attune, limit set and problem solve — сонастройка, установление границ и решение проблемы).

Для примера специалисты взяли ситуацию, когда ребенок капризничает и не хочет уходить из детского магазина.

На первом этапе — сонастройке, родитель должен опуститься до уровня ребенка, установить с ним зрительный контакт и мягком голосом заверить малыша, что мама/папа понимает, почему он расстроен, считают специалисты. Например, они предлагают сказать, что в магазине очень весело и действительно жаль оттуда уходить.

На втором этапе — установлении границ, психотерапевты рекомендуют спокойно объяснить ребенку ситуацию и причину ухода из магазина. К примеру, сказать, что нужно забрать его сестру из детского сада.

На третьем этапе — решении проблемы, Турджеон и Райт призывают найти компромисс с ребенком с помощью мотивации к какому-либо действию. Главное — дать понять ребенку, что его проблему действительно хотят решить, несмотря на непонятное для взрослого поведение малыша. К примеру, предложить ребенку спеть вместе песенку или рассказать сказку.

"Применение ALP дает родителям возможность управлять ситуацией с пониманием и учтивостью, постоянно устанавливая четкие границы, обучая правилам и помогая детям делать лучший выбор или решать свои дилеммы", — отметили психотерапевты.

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