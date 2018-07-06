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Трамп рассказал, что готовился к встрече с Путиным "всю жизнь"

Американский лидер подчеркнул необходимость установления хороших отношений с Россией.

Фото : © AFP 2018 / Saul Loeb6 июля 2018, 12:01

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о своей готовности к встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Американский лидер подчеркнул необходимость установления хороших отношений с Россией и выразил уверенность, что в ходе встречи "все будет прекрасно".

"Буду ли я готов? Я полностью готов. Я готовился к этому всю свою жизнь!", — заявил Трамп во время выступления на митинге в Монтане. Трансляцию вел телеканал Fox News, передает РИА Новости.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран планируют обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.


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