В Туркестане отпраздновали День Астаны

На гала-концерте в Туркестане выступили известные в области и республике звезды эстрады и творческие коллективы.

Сегодня в центре Туркестанской области – городе Туркестане - прошел гала-концерт, посвященный 20-летнему юбилею Астаны. В концерте, прошедшем на площади Есим хана, участвовали тысячи зрителей. На торжественном мероприятии аким Туркестанской области поздравил с праздником всех собравшихся, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«День Астаны – один из праздников, который впишется золотыми буквами в созидательной истории Казахстана. Говоря о нашей независимости, мы не можем не говорить об Астане. Потому что слова "Елбасы" и "Елорда", "Независимость" и имя Первого Президента – неотделимые понятия. Астана – детище Елбасы. Являясь украшением степей Сарыарки, сегодня нашей столицей любуется весь мир, это удивительный проект, который признали все. В этом году мы празднуем 20-летний юбилей Астаны. Талисман независимости, Астана изо дня в день хорошеет, возвышает честь страны. Астана стала движущей силой, которая влияет на экономическое развитие всех регионов. Астана – центр мира, дружбы и согласия. Еще раз поздравляю вас с Днем Астаны, желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье», – сказал Ж. Туймебаев.

Глава региона в ходе торжества наградил ряд граждан, которые плодотворно работают в разных сферах общества, юбилейной медалью «20 лет Астане». Среди них есть представители спорта, искусства, СМИ и других сфер. Ж. Туймебаев также вручил благодарственные письма 20-ти выпускникам, которые набрали самые высокие баллы на ЕНТ, пожелав им успехов в дальнейшей большой жизни.

На гала-концерте в Туркестане выступили известные в области и республике звезды эстрады и творческие коллективы. В честь торжества был пущен праздничный салют.

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