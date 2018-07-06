Иностранные футбольные фанаты поздравили казахстанцев с Днем столицы
6 июля страна отмечает День Астаны.
Фото : Скриншот с видео6 июля 2018, 13:31
Иностранные футбольные фанаты поздравили казахстанцев с Днем столицы, передает Zakon.kz.
Видеозапись с поздравлениями фанатов опубликовала пресс-служба посольства Казахстана в Российской Федерации.
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