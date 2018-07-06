Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Иностранные футбольные фанаты поздравили казахстанцев с Днем столицы

6 июля страна отмечает День Астаны.

Фото : Скриншот с видео6 июля 2018, 13:31

Иностранные футбольные фанаты поздравили казахстанцев с Днем столицы, передает Zakon.kz.

Видеозапись с поздравлениями фанатов опубликовала пресс-служба посольства Казахстана в Российской Федерации.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты