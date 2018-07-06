Почему на гала-концерт в Астане не пустят детей и подростков

Акимат старается обеспечить максимальную безопасность на мероприятии

Департамент внутренних дел города Астаны, в рамках проведения торжественных мероприятий по случаю 20-летия столицы, убедительно просит воздержаться от посещения гала-концерта на территории монумента «Қазақ Елі» лиц, не достигших 16-летнего возраста, и родителей с малолетними детьми, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В целях обеспечения личной безопасности и во избежание давки лица данной категории на территорию гала-концерта допускаться не будут.

Также во избежание большого скопления автотранспорта и заторных ситуаций ДВД города Астаны рекомендует отдать предпочтение общественному транспорту. Столичным акиматом будут организованы специальные рейсовые автобусы для подвоза зрителей на гала-концерт с четырех точек сбора:

1) Дворец «Жастар» по пр. Республики;

2) Дворец спорта «Казахстан» по ул. Кажымукана;

3) парковка Столичного цирка по ул. Кургальжинское шоссе;

4) парковка мечети «Нур Астана» по ул. Достык.

Стоимость проезда – 90 тенге, проездные билеты недействительны. Кроме того, работа десяти городских маршрутов, обслуживающих район площади монумента «Қазақ Елі», будет продлена до 2 часов ночи.

Вместе с тем,доводим до сведения жителей и гостей столицы, что с 18:00 и до окончания гала-концерта будет ограничено движение (кроме общественного транспорта) по улице Байтурсынова, от моста М-1 до улицы Аманжолова; по улице Аманжолова, от улицы Байтурсынова до улицы Нажимеденова; по улице Нажимеденова, от моста М-3 до улицы Аманжолова; по проспекту Тәуелсіздік, от улицы Кошкарбаева до улицы Нажимеденова.

Гражданам, планирующим совершить поездки в указанный район, просим заблаговременно прорабатывать свой маршрут с учетом ограничения движения.

Рекомендуемые парковочные места личного транспорта определены:

- по проспекту Б. Момышулы парковка Дворца школьников;

- по проспекту Б. Момышулы стоянка ресторана «Astana Music Hall»;

- по улице Достык парковка мечети «Нұр Астана»;

- по улице Сарайшық стоянка парка «Жетысу».

По окончании гала-концерта будет произведен праздничный салют, для лучшего обзора желающие могут посмотреть его с территории Астана триатлон-парка, набережной реки Есиль, Водно-зеленого бульвара.

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