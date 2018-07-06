Краб перед смертью отомстил поедавшей его китаянке

Он укусил ее.

В Китае краб решил напоследок отомстить отведавшей его плоти девушке и цапнул ее. Ролик появился на видеосервисе Xigua Video.

Как только китаянка укусила живое ракообразное и сломала ему ножки, краб дернул клешней и зажал ей губу. Она выплюнула животное и, корчась от боли, попыталась отцепить клешню ото рта.

Журналисты Daily Mail предположили, что девушка ела популярное в Китае блюдо под названием «пьяный краб». Перед подачей на стол повар вымачивает живое ракообразное в алкоголе до тех пор, пока оно не перестает шевелиться. Иногда таким же образом подаются креветки.

В марте бразилец рассказал о схватке на ножах с крабом на собственной кухне. Ракообразное в итоге сдалось, но неизвестно, пощадил его мужчина или съел.

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