В Актобе выпустили новый вид мороженого к юбилею Астаны

Продегустировать новую сладость смогли все пришедшие на торжество по случаю запуска цеха.

Мороженое под названием «Астана» выпущено в Актобе по случаю юбилея столицы. Эксклюзивную партию произвел новый цех ТОО «Айс плюс», открытие которого состоялось в пятницу, 6 июля. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

По словам технологов, в состав мороженого «Астана» входят карамель и хрустящий ирис. Такого вкуса в Актобе до этого дня не было. Расфасовано мороженое в тары по 500 граммов.

Продегустировать новую сладость смогли все пришедшие на торжество по случаю запуска цеха. Попробовал его и аким области Бердыбек Сапарбаев.

Ознакомившись с производственными процессами и побеседовав с рабочими и руководством цеха, глава региона поздравил их с Днем Астаны и выразил благодарность за вклад в развитие экономики.

- Главой государства поставлена задача по вхождению в тридцатку самых развитых стран мира. Экономический рост Казахстана обеспечил необходимую платформу для достижения этой цели. Свой посильный вклад в дальнейшее развитие Родины неустанным трудом должен вносить каждый казахстанец, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Ввод в эксплуатацию итальянской производственной линии позволит выпускать до 20 тонн лакомства в сутки. Ассортимент мороженого представлен 40 наименованиями. Ранее ТОО «Айс плюс» производило всего 9. Теперь каждый найдет свой любимый вкус – это фисташковое, шоколадное, сливочное, йогуртовое, щербетное мороженое, а также мороженое с орехами и фруктами. Стоимость проекта – 1,1 млрд тенге, из них 935 млн тенге выделены по госпрограмме «Даму Өндіріс».

Добавим, всего к юбилею Астаны в Актюбинской области введут в эксплуатацию более 30 социальных, производственных и торговых объектов. Объем инвестиций в их строительство превысил 10 миллиардов тенге.

В День столицы по всей области также проходит широкая культурная программа. В том числе, в 21.00 ч. на сцене парка им. Первого Президента в областном центре будет показан мюзикл «Астана – любовь моя». В целом, планируется проведение более 1200 общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий с общим охватом около 430 тысяч человек.

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