У Пенкина, уснувшего на лавочке в Москве, украли часы, кольцо и iPhone
Стоимость похищенного устанавливается, проводится проверка.
Фото : © РИА Новости / Юрий Абрамочкин6 июля 2018, 14:57
Эстрадного певца Сергея Пенкина обокрали, пока он спал на лавочке в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Пенкин рассказал, что сидел в одном из заведений в центре Москвы, после он вышел на улицу, где уснул на лавочке возле кафе. Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X", — пояснил источник.
Стоимость похищенного устанавливается, проводится проверка.
Комментариями представителя певца РИА Новости пока не располагает.
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