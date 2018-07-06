У Пенкина, уснувшего на лавочке в Москве, украли часы, кольцо и iPhone

Стоимость похищенного устанавливается, проводится проверка.

Эстрадного певца Сергея Пенкина обокрали, пока он спал на лавочке в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Пенкин рассказал, что сидел в одном из заведений в центре Москвы, после он вышел на улицу, где уснул на лавочке возле кафе. Через некоторое время он проснулся и обнаружил пропажу золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X", — пояснил источник.

Стоимость похищенного устанавливается, проводится проверка.

Комментариями представителя певца РИА Новости пока не располагает.

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