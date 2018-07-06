В Атырауской области завершены берегоукрепительные работы в районе городища Сарайшык

В ходе праздничного концерта с поздравительной речью выступил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

В преддверии празднования дня столицы в Атырауской области в эксплуатацию были сданы ряд социальных объектов, таких как дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады, социальное жилье для 13-ти категорий очередников, а также завершены работы по возведению защитно-береговой дамбы у городища Сарайшык, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

5 июля в Атырау состоялось торжество, посвященное 20-летию столицы Казахстана. В ходе праздничного концерта с поздравительной речью выступил аким Атырауской области Нурлан Ногаев.

- Астана — главное украшение и символ наших стремлений, воплощение наших мечтаний, веры и созидания! В течении 20 лет Астана остается сердцем нашей страны, она является незыблемым символом истории Казахстана — независимого и сильного государства. Все это стало возможно благодаря воплощении идеи главы нашего государства. Современная Астана является платформой где воплощаются мечты, творческие планы, инновационные идеи и смелые инициативы. Так пусть же цветет Астана, развивается Казахстан, будут счастливы наши граждане!- пожелал глава региона.

В ходе праздничного вечера Указом Президента Республики Казахстан от 20 июня 2018 года, 33 жителя Атырауской области были награждены юбилейной медалью «20-летие Астаны». Среди них ветераны труда, представители областного совета ветеранов, члены общественных советов, сотрудники сферы образования, медицины, СМИ и др.

6 июля, в день 20-летия Астаны, в Махамбетском районе были завершены работы по возведению защитно-береговой дамбы у городища Сарайшык. На торжественном событии заместитель акима Атырауской области Алибек Наутиев поздравил всех жителей области со знаменательным событием.

- Это историческое место для нашего государства. Сарайшык в прошлом, находившийся на Шелковом пути, в будущем станет крупным туристическим центром региона. В 2015 году для сохранения городища от паводковых вод Жайыка были выделены финансовые средства. Сегодня мы завершили эти работы, - сказал Алибек Наутиев. – Знаменательно, что эти работы мы завершили в этот важный для казахстанцев день – 20-летия Астаны. Глава государства всегда уделял свое пристальное внимание сакральным местам нашей страны. В будущем мы планируем создать здесь туристический центр, который позволит сохранить для потомков нашу историю.

Стоит отметить, что за два года строители возвели защитно-береговую дамбу высотой 3,6 метра и длиной 1,5 км.

Это не единственный объект, который был завершен к 20-летию Астаны. До этого в Махамбетском районе в селе Береке был сдан в эксплуатацию Дом культуры. Кроме этого, в области были открыты ряд социальный объектов. В Кенузекском сельском округе Атырау был сдан в эксплуатацию ФОК и врачебно амбулаторный пункт. В Жылыойском районе в городе Кульсары были сданы в эксплуатацию сразу два детских сада на 580 мест. А в Атырау – физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест. Помимо этого в канун 20-летия Астаны 195 атырауских семей стали обладателями новых квартир. В рамках государственной программы «Нұрлы жер» было сдано 4 многоэтажных жилых дома на 195 квартир в микрорайоне Береке. Жилье выдавалось гражданам из 13-ти категорий очередников, имеющих право на получение жилья из государственного фонда. Всего в 2018 году в регионе начато строительство 44 многоэтажных жилых домов на 3892 квартиры, 34 дома сдадут в эксплуатацию в этом году. В областном центре идет строительство 39 жилых домов, остальные - в районах. Стоит отметить, что это рекордный показатель строительства жилья, самый большой объем в регионе за годы независимости.

В день столицы для гостей и жителей города Атырау приготовлена насыщенная праздничная программа : сельскохозяйственная ярмарка, детский творческий фестиваль, спортивные соревнования по «Стритболу», концерт с участием звезд казахстанской эстрады, а также праздничный салют.

7 июля в рамках празднования дня столицы в Атырау впервые пройдет массовый ночной забег «Atyrau Marathon. NIGHT RACE».

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