Костанайцы празднуют день рождения столицы

Поздравил собравшихся горожан с Днем столицы аким Костанайской области Архимед Мухамбетов:

Праздничные мероприятия к юбилею Астаны сегодня пройдут на площадках в разных уголках города. Основная программа с самого утра развернулась в парке 25-летия Независимости страны. Здесь для гостей и жителей города был организован настоящий казахский аул, а на сцене с концертом выступили местные творческие коллективы и артисты, передает Zakon.kz.

Поздравил собравшихся горожан с Днем столицы аким Костанайской области Архимед Мухамбетов:

- Поздравляю вас с этим знаменательным событием в жизни нашего государства. За годы становления территория Астаны увеличилась почти на 54 тыс. гектаров, за 20 лет в ней построено более тысячи производственных, социально-культурных и общественно значимых объектов. Новая столица на карте мира уже становится легендой. Международное сообщество ассоциирует Астану с политическими событиями глобального масштаба. Мировое признание сердца страны как реального геополитического центра XXI века произошло в 2010 году на Саммите OBSE. Одним из последних признаний Астаны стало проведение международной выставки «ЭКСПО-2017», благодаря, которой весь мир увидел возможности нашей страны. Затем глава региона вручил юбилейные медали 20-летия Астаны костанайцам работающим в разных сферах и вносящих своим трудом вклад в социально-экономическое развитие региона и страны в целом.

Вечером горожан ждет увлекательная зрелище, где с программой выступит цирк «Шапито» из Новосибирска, а также звезды казахстанской эстрады группа «Дос-мукасан» и певица Ерке Есмахан, ярким завершением празднования станет пиротехническое шоу.

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