Презентована новая экспозиция зала истории современного Казахстана «Елбасы және Тәуелсіздік»

Зал находится в музее в Акмолинской области.

В Акмолинской области в день празднования 20-летия Астаны в областном историко-краеведческом музее состоялось торжественное открытие новой экспозиции зала «Елбасы және Тәуелсіздік» в рамках программы «Рухани жаңғыру», передает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Акмолинской области Малик Мурзалин, первый заместитель директора «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» Амерхан Рахимжанов, представители общественности, творческой и научной интеллигенции, молодежных объединений области.

Открытие нового зала экспозиции состоялось при поддержке Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

В дар музею переданы архивные материалы, личные вещи, картины из личного архива Президента Республики Казахстан-Елбасы Н.А. Назарбаева, которые достойно пополнили фонд нового экспозиционного зала истории современного Казахстана областного музея.

Аким области Малик Мурзалин поблагодарил руководство Библиотеки Первого Президента за содействие в открытии новой экспозиции зала. «Идея создания зала «Елбасы және Тәуелсіздік» – это веление времени. Мы постарались, чтобы экспозиция была достойна Первого Президента» - отметил Малик Кенесбаевич.

Концепция зала демонстрирует историю становления Независимого Казахстана, его достижения и масштабную историческую роль Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаева в строительстве успешного Казахстана и новой столицы на просторах Великой степи.

В новом зале музея «Елбасы және Тәуелсіздік» для посетителей музея широко представлены жизненный путь Елбасы, архивные документы, отражающие историю становления личности, его жизненный путь от рабочего до политического деятеля, Лидера нации, признанного мировым сообществом – это фотографии из личного семейного архива, макеты личных предметов и ценных подарков и т.д. Данные музейные экспонаты имеют историческую ценность и играют огромную роль в воспитании молодежи в духе нового казахстанского патриотизма, стремлении к обновлению и формированию новых ценностей при сохранении национального культурного кода и идентичности.

Особое место в экспозиции отведено столице Великой степи - городу Астана как символу Независимости и триумфа идеи Главы государства, духовной модернизации Нации, драйвера успешного развития страны. Столица представлена как политический, экономический и культурный мегаполис, сакральный центр Казахстана.

Реконструкция зала «Елбасы және Тәуелсіздік» проведена компанией «Казинтерекс» из г.Алматы под руководством известного казахстанского дизайнера, музеолога Бекмагамбета Казангапова.

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