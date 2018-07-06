В Костанае в День столицы десятки семей отмечают новоселье

В этот день 120 костанайцев получили заветное жилье, построенное по госпрограмме «Нурлы жер».

Сразу три многоквартирных дома по 72 квартиры каждый, сданы в новом строящемся микрорайоне Аэропорт. Заветные одно-, двух- и трехкомнатные квартиры получили очередники из социально уязвимых слоев населения - это многодетные матери, инвалиды и дети-сироты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Костанайской области.

Ключи от собственного жилья, которого многие ждали несколько лет, счастливые новоселы получали из рук акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

- Новость о том, что мне дадут квартиру, я узнала только вчера, и это было очень неожиданно и радостно в тот же момент, - рассказывает бронзовая чемпионка мира и чемпионка Азии по паратанцам Малика Муктарова. – Эмоции зашкаливают, ведь моя квартира находится в очень перспективном и развивающееся районе, когда перееду сюда, еще не решила, так как пока не было времени обсудить это важное событие с моей семьей.

В этот день 120 костанайцев получили заветное жилье, построенное по госпрограмме «Нурлы жер».

- Сегодня для вас двойной праздник: вместе с Днем рождения Астаны вы отмечаете новоселье, - сказал в своем поздравлении аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. – В регионе с каждым годом увеличивается количество сданного жилья, только в этом году мы введем почти 300 тыс. квадратных метров, по сравнению с прошлым годом рост составит на 10%.

Глава региона подчеркнул, что новые дома построены из материалов местного домостроительного комбината. Только в этом микрорайоне «Аэропорт» будут построены 47 многоэтажных дома, половина из которых уже введены в эксплуатацию. Идет строительство 51 многоэтажки в микроройоне «Юбилейный», также активно проводятся инженерные сети в микрорайоне «Кунай», где затем начнутся работы по возведению жилья.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!