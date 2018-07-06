Производство экологически чистых пакетов запущено в Актюбинской области

Благодаря специальным добавкам пакеты будут полностью разлагаться всего за один год.

В день празднования юбилея столицы в индустриальной зоне «Актобе» запущено экологически важное производство. ТОО «Поливест» приступило к выпуску. В торжественной церемонии по этому случаю принял участие аким области Бердыбек Сапарбаев, сообщает Zakon.kz.

Отметим, благодаря специальным добавкам пакеты будут полностью разлагаться всего за один год.

- Мы работаем с 2008 года, но до этого времени арендовали помещение. Огромная благодарность государству, акимату области, социально-предпринимательской корпорации «Актобе», выделившим нам год назад 1 гектар земли с необходимой инженерной инфраструктурой в Индустриальной зоне. Здесь мы построили собственное производственное помещение площадью 3 тысячи квадратных метров. Теперь обеспечиваем работой 60 человек и расширяем производство, - отметил в общении с журналистами директор ТОО Бауыржан Жусупов.

Общий объем инвестиций в проект составил 500 миллионов тенге. В год здесь будут выпускать 1 200 тонн эко пакетов различного предназначения. По словам Б.Жусупова, продукция пользуется большим спросом на всей территории Казахстана. В числе крупнейших заказчиков – Актобе, Астана, Алматы и Караганда.

Всего к юбилею Астаны в Актюбинской области введут в эксплуатацию более 30 социальных, производственных и торговых объектов. Объем инвестиций в их строительство превысил 10 миллиардов тенге.

Также в День столицы по всей области проходит широкая культурная программа. В том числе, в 21.00 ч. на сцене парка им. Первого Президента в областном центре будет показан мюзикл «Астана – любовь моя». В целом, планируется проведение более 1200 общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий с общим охватом около 430 тысяч человек.

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