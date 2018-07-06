Неверов: Астана – единственная столица в современной истории получившая такое развитие

Наверное, в современной истории нет ни одного центра мирового уровня в какой-либо стране, который за такой короткий период получил настолько быстрое развитие - Неверов

Фото : welcometoastana.kz

Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Неверов поздравил Нурсултана Назарбаева и всех граждан Казахстана с 20-летием Астаны, передает корреспондент Zakon.kz. «Именно президенту Казахстана, его идее принадлежит такое развитие Астаны. Наверное, в современной истории нет ни одного центра мирового уровня в какой-либо стране, который за такой короткий период получил настолько быстрое развитие. И где проживает более миллиона человек. Очень красивый, современный город, в котором уже сегодня создаются такие международные финансовые центры», - сказал он.

Он отметил, что появление новой столицы Казахстана - инициатива, энергия и воля первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича, «который всей душой, болеет за свой народ и за развитие своей страны». Татьяна Ковалева, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке