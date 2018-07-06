Неверов: Астана – единственная столица в современной истории получившая такое развитие
Наверное, в современной истории нет ни одного центра мирового уровня в какой-либо стране, который за такой короткий период получил настолько быстрое развитие - Неверов
Фото : welcometoastana.kz6 июля 2018, 16:10
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергей Неверов поздравил Нурсултана Назарбаева и всех граждан Казахстана с 20-летием Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.
«Именно президенту Казахстана, его идее принадлежит такое развитие Астаны. Наверное, в современной истории нет ни одного центра мирового уровня в какой-либо стране, который за такой короткий период получил настолько быстрое развитие. И где проживает более миллиона человек. Очень красивый, современный город, в котором уже сегодня создаются такие международные финансовые центры», - сказал он.
Он отметил, что появление новой столицы Казахстана - инициатива, энергия и воля первого президента Казахстана Нурсултана Абишевича, «который всей душой, болеет за свой народ и за развитие своей страны».
Татьяна Ковалева, Астана
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