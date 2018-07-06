Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Атырау утонул 21-летний парень

Трагический случай произошел на центральном пляже областного центра.

Фото : inform.kz6 июля 2018, 16:20

В Атырау утонул 21-летний парень, передает МИА «Казинформ».

«Трагический случай произошел на центральном пляже областного центра. Этот пляж оборудован всеми предупреждающими знаками, огорожен специальными буйками. Но как выяснилось, молодой человек пренебрег предупреждениями и уплыл за буйки, где сильное течение. Тело утонувшего было обнаружено через 25 минут», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

В Атырауской области с начала года уже утонуло 13 человек, большая часть из которых дети. Как правило, они купались в необорудованных для этого местах.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты