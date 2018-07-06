В Атырау утонул 21-летний парень
Трагический случай произошел на центральном пляже областного центра.
Фото : inform.kz6 июля 2018, 16:20
В Атырау утонул 21-летний парень, передает МИА «Казинформ».
«Трагический случай произошел на центральном пляже областного центра. Этот пляж оборудован всеми предупреждающими знаками, огорожен специальными буйками. Но как выяснилось, молодой человек пренебрег предупреждениями и уплыл за буйки, где сильное течение. Тело утонувшего было обнаружено через 25 минут», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.
В Атырауской области с начала года уже утонуло 13 человек, большая часть из которых дети. Как правило, они купались в необорудованных для этого местах.
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