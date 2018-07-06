В Сарыагашском районе сгорела машина с ребенком внутри

Обстоятельства гибели выясняются.

6 июля в 13:23 на пульт управления поступило сообщение из Сарыагашского района о том, что в поселке Жемисты сельского округа Жемисты по улице М.Ауезова произошло загорание 4-х домов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Под навесом одного из домов произошло загорание автомашины марки «Ваз-2106», внутри автомобиля обнаружено тело ребенка 2015 г.р. без признаков жизни. Обстоятельства гибели выясняются.

Площадь сгоревших 3 домов составляет 436 кв.м., в 4-ом доме горела крыша, площадь горения составила 96 кв.м. Общая площадь составила 536 кв.м.Пожар локализован в 14-43, ликвидирован полностью в 16.03.

На место происшествия были привлечены 17 сотрудников и 3 ед.техники Службы пожаротушения, оперативно-следственной группы РОВД Сарыагашского района.

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