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Пенкин опроверг, что его обокрали в центре Москвы

Пенкин назвал эти сообщения "бредом", отметив, что ничего не знает о краже.

Фото : © Depositphotos / photogin6 июля 2018, 17:32

Эстрадный певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о том, что его обокрали в центре Москвы, передает РИА Новости.

Пенкин назвал эти сообщения "бредом", отметив, что ничего не знает о краже.

"Ничего такого не было. Сколько интересного о себе каждый раз слышу. Глупость какая-то", — цитирует певца телеканал "360".

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Пенкина обокрали, когда он спал на лавочке после посещения кафе. В частности, у него пропали золотая цепочка с крестиком и иконкой, золотое кольцо, наручные часы Saint Honore и iPhone X.


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